انتهاء موسم بيرين مع يوفنتوس

اللاعب سيخضع لعملية جراحية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيخضع ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس لعملية جراحية في كتفه خلال الأيام القليلة القادمة، ستُبعده عن اللعب حتى انطلاق الموسم القادم

يوفنتوس خرج أمس من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام أياكس أمستردام 2-1 في تورينو عقب تعادلهما 1-1 ذهابًا في أمستردام، وسيعمل على حسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا لصالحه في الجولة القادمة أمام فيورنتينا بعدما فوت ذلك أمام سبال في الجولة السابقة.

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قناة سكاي سبورت الإيطالية أوضحت أن الحارس الذي جلس جُل الموسم بديلًا لزميله فويتشيك تشيزني غاب عن مباريات فريقه ضد كالياري وميلان في السيري آ وأياكس أمستردام في دوري الأبطال لإصابته في الكتف، وقد تقرر أن يُجري جراحة لعلاج تلك الإصابة ستمنعه اللعب حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن صاحب الـ26 عامًا لعب 9 مباريات للبيانكونيري هذا الموسم، استقبل خلالهم 8 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.