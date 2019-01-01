ماتويدي: أياكس كان أقوى من يوفنتوس، فريق كبير جدًا

لاعب الوسط الفرنسي يتحدث بعد الخروج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف بليز ماتويدي نجم وسط يوفنتوس أن أياكس أمستردام كان أقوى من فريقه في مباراتي ربع نهائي دوري الأبطال، واصفًا إياه بالفريق الكبير جدًا.

وتعادل يوفنتوس أمام أياكس ذهابًا في دوري الأبطال 1-1، لكنه صُدم بالخسارة على ملعبه 2-1 إيابًا ليخرج من البطولة التي لعب مباراتها النهائية مرتين في آخر 4 سنوات.

وقال ماتويدي بعد المباراة "كانت مباراة صعبة جدًا، علينا تحية أياكس، فهو فريق كبير جدًا".

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أضاف "لقد استحقوا التأهل بناءً على المباراتين. كانوا أقوى منا، وعلينا تقبل هذا. حاولنا اللعب بمفاتيح قوتنا، لكن مواجهة مثل هذا الفريق صعبة جدًا".

يُذكر أن يوفنتوس قام بضم كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو الصيف الماضي ليُساعده على الفوز بدوري أبطال أوروبا خاصة مع تتويج نجم ريال مدريد السابق بالبطولة في السنوات الثلاثة الماضية.