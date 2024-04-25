ماتياس يايسله يُجري تعديلان في وسط الأهلي ضد الرياض

تعرف على ما يفكر فيه يايسله قبل مواجهة الرياض

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قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إجراء بعض التعديلات في تشكيل فريقه، قبل مواجهة الرياض في دوري روشن.

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ويواجه الأهلي نظيره الرياض مساء اليوم الخميس، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بهدف التمسك بالمركز الثالث.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الحصة التدريبية الأخيرة لفريق الأهلي، كشفت أن يايسله سيُجري تعديلات في خط الوسط، بعودة الإيفواري فرانك كيسييه، بالإضافة إلى محمد المجحد.

وغاب كيسييه والمجحد عن مواجهة الأهلي الأخيرة ضد الوحدة، بسبب تعرضهما للإصابة، حيث أصبح الثنائي جاهزان للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله فضل الاستمرار على خط الهجوم كما هو، حيث سيتكون من الجزائري رياض محرز، بالإضافة إلى فراس البريكان والفرنسي آلان سان ماكسيمين، وخلفهم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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