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ماتياس يايسله يكشف .. لهذا السبب فرط الأهلي في الفوز على ضمك!

أحمد فرهود
Matthias JaissleGetty
الأهليم. ياسيلضمكضمك v الأهليدوري روشن السعودي

تصريحات ماتياس يايسله بعد تعادل الأهلي مع ضمك

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سر "سقوط" فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

واعترف يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بفقدان نجوم فريقه، تركيزهم تمامًا في الشوط الثاني؛ حيث تركوا الحرية لنجوم ضمك، في الضغط وإرسال العرضيات.

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وأضاف المدرب الألماني: "أعطينا الفريق المنافس، فرصة من لا شيء؛ من أجل العودة في النتيجة.. لا يجب علينا تكرار هذه الأخطاء، في المستقبل".

وفي النهاية.. وصف ماتياس يايسله، نتيجة التعادل أمام ضمك بـ"الصعبة"، مؤكدًا على أنه لم يحاول في تصريحاته "تبرير" سقوط الفريق، وإنما شرح ما حدث.

الأهلي وصل بهذا التعادل إلى النقطة 26، في المركز الثالث "مؤقتًا" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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