"أنا متفائل" .. ماتياس يايسله يتجاهل مطالبات إقالته ويبشر الأهلي بتخطي عقبة الوصل!

ماذا قال مدرب الأهلي حول مواجهة الوصل الآسيوية؟

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة مبشرة لجماهير الراقي، بتحقيق الفوز على الوصل الإماراتي، في مباراة الغد، ببطولة دوري النخبة الآسيوية.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوصل الإماراتي، على ملعب زعبيل في دبي، مساء الغد (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن مباراة الغد جيدة للغاية، مضيفًا أن الوصل فريق قوي، ولكنه يعرف منافسه جيدًا، وعلى أتم الاستعداد لإنهاء المباراة لصالح الأهلي، مشددًا على أن فريقه سيلعب المباراة كمجموعة وفريق واحد.

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واكتفى يايسله بالحديث عن لقاء الوصل، دون التطرق للمطالبات المؤخرة بإقالته، والتي لاحت جلية بعد الخروج الكارثي من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتضاعفت بعد الخسارة أمام القادسية بهدف نظيف، في لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دوري النخبة الآسيوية، بالفوز على برسبوليس الإيراني، بهدف نظيف أحرزه الإيفواري فرانك كيسييه، فيما يلعب كل فريق 8 مباريات أمام 8 فرق مختلفة، في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل مجموعة، بمجموعتي غرب وشرق آسيا، إلى دور الـ16 من دوري النخبة.