سر قرار ماتياس يايسله المفاجئ بـ"استبعاد" إدوارد ميندي من قمة الأهلي والقادسية

مستقبل يايسله مع الأهلي "غامض"..

فاجأ الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، في "التشكيل الأساسي" أمام القادسية.

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الأهلي يواجه القادسية، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وشهد "التشكيل الأساسي" للفريق الأهلاوي، غياب الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي؛ حيث سيلعب عبدالرحمن الصانبي، بدلًا منه أمام القادسية.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن سر غياب ميندي عن "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم صعوبة المنافس.

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سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعرّض الحارس السنغالي لـ"إصابة عضلية"، في التدريبات الأخيرة للفريق الأهلاوي، قبل المباراة.

وحاول الجهاز الطبي للنادي الأهلي، تجهيز إدوارد ميندي البالغ من العمر 32 سنة، قبل مواجهة القادسية المرتقبة؛ ولكن الحارس لا يزال يشعر بآلام شديدة، الأمر الذي دفع يايسله لـ"استبعاده".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.