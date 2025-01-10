رغم دليل شخصيته القوية .. "مشاكل غريبة" تقرب ماتياس يايسله من الرحيل عن الأهلي!

المدرب الألماني قد يرحل عن الأهلي بسبب الأزمات الإدارية "الغريبة"

كشف الإعلاميان عبد الرحمن الحميدي وطارق التويجري، عن كواليس مثيرة داخل النادي الأهلي، قد تطيح بالمدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق.

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وقال الحميدي عبر برنامجه "برا 18" على قناة SSC: "أمتلك معلومة بأن يايسله يمتلك شخصية قوية لدرجة أنه في فترات كثيرة، منع إدارة الأهلي من التواجد في غرفة اللاعبين وفضل أن يعمل مع معاونيه فقط".

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ورد التويجري على الحميدي قائلًا: "أمتلك مصادر تؤكد عكس هذا الكلام، وهناك تغيير فني قريب داخل الأهلي سيطال المدرب يايسله".

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وأوضح طارق التويجري بأنه يحترم الأهلي وجماهيره، ولكن في نفس الوقت كشف عن معلوماته: "هناك مشاكل إدارية غريبة جدًا داخل جدران الراقي، في طريقة التعامل معها".

ويستعد الأهلي لمواجهة الشباب مساء اليوم الجمعة، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في لقاء مهم للفريقين للاقتراب من المربع الذهبي، حيث يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد 23 نقطة.