"أصبحت مدربًا أفضل هنا وأهتم بالمال أيضًا" .. يايسله يعدد أسباب عمله في السعودية ويضرب المثل بـ"برشلونة فليك"

المدرب الألماني يكشف عن "الاب الروحي"

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن أسباب قبوله الانتقال إلى العمل في دوري روشن السعودي للمحترفين، رغم صعود اسمه بقوة في أوروبا خلال السنوات الماضية.

وأجرى يايسله حوارًا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال خلاله: "لقد تشرفت بالتدريب على يد رالف رانجنيك وتوماس توخيل في فئات الناشئين، وبصفتي ألمانيًا، فإنني أتأثر كثيرًا بتجارب يوليان ناجلسمان ويورجن كلوب وهانسي فليك، وأطمح أيضًا أن أكون في نفس مستوى".

وأضاف: "من الصعب أن أقول أي مدرب أثر علي بشكل أكبر، لكن أقربهم إلى قلبي رانجنيك. لقد آمن بي كلاعب ودعمني كثيرًا عندما بدأت مسيرتي التدريبية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق يايسله للحديث عن تجربته مع كرة القدم السعودية، قائلًا: "لقد قبلت تحدي القدوم إلى المملكة لأنني كنت أرغب في خطوة أخرى بعد سنوات رائعة في سالزبورج".

وأوضح: "في السعودية أقوم بتدريب نجوم كبار مثل إيفان توني، روبرتو فيرمينو، فرانك كيسيه، رياض محرز وجابري فيجا، وأستطيع اكتشاف نوع جديد من كرة القدم وثقافة جديدة، كل هذا يجعلني مدربًا وشخصًا أفضل. وبكل صدق الجانب الاقتصادي مهم أيضًا".

وأشاد يايسله بحجم موهبة لاعبه جابري فيجا، قائلًا: "نحن في نفس القارب ولدينا نفس الأهداف، لكن بأدوار مختلفة، إنه موهوب بشكل لا يصدق، أما فيرمينو فهو لاعب مميز للغاية، تزاملنا في هوفنهايم ولا يسعني إلا أن أشيد به".

وختم: "تواجدي في السعودية لا يمنعني من متابعة مباريات أوروبية وتحديدًا في إسبانيا، أشاهد ما يفعله فليك في برشلونة، لا يمكنني إلا أن أهنئه على ما يفعله، ما يفعله أمر لا يصدق، لقد جعلني أستمتع بمشاهدة برشلونة. لديهم الجودة وهانسي يمنحهم الحرية".