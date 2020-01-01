مؤشر على عودة الدوري الإنجليزي؟ مانشستر يونايتد يستدعي لاعبيه الأجانب

نبأ سار..

استدعى مانشستر يونايتد لاعبيه الأجانب للعودة مرة أخرى إلى إنجلترا مجددًا خلال الأسبوع المقبل تمهيدًا لعودة التدريبات واستئناف النشاط الكروي في فترة وجيزة من الآن.

ومع توقف الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، سمحت إدارة المانيو للاعبين الأجانب بمغادرة إنجلترا والعودة إلى بلادهم مع استمرار خضوعهم لبرامج اللياقة البدنية والتواصل مع النادي.

كتيبة أولي جونار سولشاير لم تحدد حتى اللحظة موعد العودة إلى التدريبات مجددًا، ولن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى يظهر قرار الحكومة البريطانية النهائي بالموعد الآمن لاستئناف النشاط.

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لكن ربما تكون خطوة إعادة الأجانب إلى أولد ترافورد مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل دليلًا على قرب قرار الحكومة، في ظل الأنباء التي ترجح أن تُستأنف التدريبات في منتصف مايو ويُستأنف الدوري في يونيو.

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الدوري الألماني هو البطولة الأوروبية الأولى التي ستعود للحياة مرة أخرى، فبحسب أغلب التقارير من الصحف الألمانية، ستتخذ وزارة أنجيلا ميركل قرارًا بعودة البطولة خلال الساعات المقبلة لتبدأ 16 مايو المقبل.

إسبانيا هي الأخرى بدأت بالسماح للأندية أن تتدرب وفقًا لبروتوكول صارم، بينما اقتربت العودة أيضًا في إيطاليا، فيما قررت السلطات الهولندية والفرنسية والبلجيكية إلغاء النشاط الكروي لهذا الموسم.

يذكر أن خطط العودة للبريميرليج تشمل أن يتم لعب البطولة في 6 أو 7 ملاعب ممن سيحملون الشهادات الطبية اللازمة، مع إجراء اختبارات دورية للاعبين والمدربين والصحفيين للتأكد من خلوهم من وباء كورونا.