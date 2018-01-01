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مؤتمر بايرن ميونخ | كوفاتش يعلق على إقالة مورينيو ومواجهة ليفربول

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ما الذي قاله كوفاتش بشأن إقالة مورينيو ومواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

علّق نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، على إقالة جوزيه مورينيو من مانشستر يونايتد ومواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

قرعة دور الـ 16 من التشامبيونزليج أوقعت بايرن ميونخ في مواجهة ليفربول.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي لمباراة لايبزيج: "مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية، إنّه فريق وصل لنهائي النسخة الماضية ولديهم عناصر قادرة على الفوز باللقب".

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وتابع: "النسبة 50:50 وسنحاول التركيز بكل ما لدينا لأجل الفوز بالمباراة".

كوفاتش عبّر عن حزنه من إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد مؤكدًا أنّه لا يتمنى لأي مدرب مواجهة موقف مماثل.

وحول مباراة لايبزيج، صرّح الكرواتي: "إنه يلعب بطريقة مشابهة لليفربول والخصم لديه الكثير من اللاعبين أصحاب السرعات والمهارات".

واختتم بالتأكيد على تعافي فرانك ريبيري من الإصابة وجاهزيته للمباراة.

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج غدًا، الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري الألماني.

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