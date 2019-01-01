مؤتمر آلان جيريس - مشكلة حراسة المرمى والخوف من مفاجآت موريتانيا

منتخب تونس وضع نفسه في موقف صعب بتعادله في أول مباراتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترف الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني لمنتخب تونس، بمعاناة الفريق من أزمة في حراسة المرمى، مؤكدًا على أهمية حسم المباراة مبكرًا أمام موريتانيا.

نسور قرطاج يخوضون غدًا الثلاثاء، مباراة مصيرية أمام المرابطين، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال جيريس، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "هدفنا الفوز غدًا وحسم الأمور مبكرًا أمر في غاية الأهمية، حتى نحافظ على سمعة الكرة التونسية، بعدما بدأنا البطولة بأداء سيء وإن كان تحسن خلال المباراة الثانية أمام مالي".

وأضاف: "الكرة الموريتانية تطورت، والفريق قدم مشوار تصفيات رائع، لذلك علينا أن نسعى للتسجيل مبكرًا حتى نتجنب المفاجآت".

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الفرنسي تابع: "لدينا أزمة في حراسة المرمى، هناك أخطاء وقعت في المباراتين الماضيتين من فاروق بن مصطفى والمعز حسن، ولم أحدد بعد من الذي سيشارك في لقاء الغد، لكن علينا التعامل بحذر، لأن مركز حراسة المرمى حساس".

وتطرق المدير الفني لتونس لتوضيح موقف بعض اللاعبين من المباريات: "مسألة مشاركة أي لاعب من عدمها ترجع لي وحدي، هناك من يشخص الأمر وهي طريقة لا أحبها، فرجاني ساسي تحسن بدنيًا بشكل كبير والدفع به أساسيًا من عدمه رؤية فنية، أما غيلان الشعلالي فمن الصعب الدفع به أمام موريتانيا للإصابة".

واختتم: "فريقنا ليس عليه أي ضغوط، اللاعبون محترفون ويجيدون تمامًا التعامل مع هذه المواقف، ونحن تحدثنا معهم، بجانب أنهم تعرضوا لمواقف مشابهة مع فرقهم وأجادوا التعامل".

يذكر أن تونس تعادل في أول مباراتين لها بالبطولة أمام أنجولا ومالي بنتيجة 1-1، لتحتل المركز الثاني في مجموعتها برصيد نقطتين، خلف مالي المتصدر بأربع نقاط، وتحل أنجولا ثالثًا بنقطتين، وموريتانيا رابعًا بنقطة واحدة.