مأزق دفاعي لباريس سان جيرمان قبل مواجهة دورتموند

إصابات بالجملة..

تعرض برينسيل كيمبمبي، لاعب باريس سان جرمان، إلى إصابة خلال مباراة ليون الأخيرة تجعل موقفه محيرًا من المشاركة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان البي آس جي قد انتصر على ليون برباعية لهدفين في قمة الدوري الفرنسي ليواصل بذلك تصدره لجدول ترتيب الليج آن بدون منافس.

ولكن وفقًا لما أوردته تقارير خاصة لجول، فإن على كيمبيمبي أن يستريح لمدة خمسة أيام على الأقل بعد إصابة ألّمت به في الفخد خلال مباراة ليون.

المزيد من الفرق

في الوقت نفسه فإن ماركينيوس ليس جاهزًا بنسبة 100% لمباراة دورتموند أيضًا، وقد يغيب عن المباريات المحلية المقبلة للضمان احتمالية وجوده أمام النادي الألماني.

قيادة سابقة في برشلونة: اللاعبون طالبونا بضم نيمار

لكن تياجو سيلفا عاد مجددًا للمشاركة في تدريبات النادي الباريسي ويفترض أنه سيكون على رأس دفاع كتيبة توماس توخيل أمام فريقه السابق.

يذكر أن دورتموند لا يعيش أفضل فتراته حاليًا ويُعاني مدربه لوسيان فافر من شبح الإقالة بعد تدهور النتائج وتراجع المستويات في الآونة الأخيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نيمار يُعاني هو الآخر من إصابة ولكن توخيل أكد على أنها غير خطيرة ولن تؤثر في وجوده أمام أسود الفيستيفاليا.

