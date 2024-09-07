"حتى لا يشرد ذهني" .. مدرب إنجلترا الجديد يرفض ترديد السلام الوطني أمام أيرلندا!

سبق له تمثيل أيرلندا خلال مسيرته كلاعب

كشف لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، عن رفضه لترديد النشيد الوطني الخاص بالبلاد، خلال المواجهة القادمة أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

كارسلي تسلم مهمة تدريب الأسود الثلاثة هذا الصيف، خلفًا للمدرب جاريث ساوثجيت، بعد خسارة الفريق لنهائي يورو 2024 أمام إسبانيا، ليقود الفريق في الاختبار الأول له خلال فترة التوقف الدولي الحالية باللعب ضد أيرلندا، وهي المواجهة التي تظهر بها الكثير من الحساسية بين جمهور الفريقين.

ومن جانبه قال مدرب إنجلترا المؤقت في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية:"هذا شيء كنت أعاني منه عندما كنت ألعب لصالح أيرلندا قبل التوجه للتدريب، هناك فجوة بين الإحماء والنزول إلى الملعب والتأخير في النشيد الوطني، لذلك لم أقم بالغناء أبدًا لرغبتي في التركيز على المباراة فقط، وحتى أمنع نفسي من شرود الذهن".

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وأضاف:"كنت أركز حقًا على كرة القدم دون الاهتمام بأي شيء آخر، وقد أخذت ذلك في الاعتبار أثناء التدريب، كان لدينا النشيد الوطني مع منتخب تحت 21 سنة في إنجلترا، ووقتها كنت أفكر فقط في المنطقة الفنية في كيفية الاستعداد للخصم وتحركاتنا الأولى في المباراة".

وتابع:"هذا لا يمنع أنني أحترم تمامًا كلا النشيدين الوطنيين، وأتفهم مدى أهميتهما لكلا البلدين".

يذكر أن كارسلي الذي ولد في مدينة برمنجهام الإنجليزية، سبق أن لعب 39 مباراة دولية مع المنتخب الأيرلندي الأول، وذلك لامتلاكه الجنسية الخاصة بالبلاد بسبب أصول جدته.

ومن المتوقع أن يعاني الثنائي الإنجليزي ديكلان رايس وجاك جريليش، من هتافات عدائية لجماهير أيرلندا خلال المباراة المقامة مساء اليوم، السبت، في مدينة دبلن، وذلك بسبب تمثيلهما لأيرلندا قبل التحول في وقت لاحق إلى الأسود الثلاثة.