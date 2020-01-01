ليونيل ميسي يوضح سبب احتفاله المميز أمام ليجانيس

ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة يوضح سبب احتفاله المميز أمام ليجانيس في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن سبب احتفاله المميز الذي قام به أمام نظيره ليجانيس يوم الثلاثاء الماضي.

جاء هذا في بيان أصدره النجم الأرجنتيني عبر الموقع الرسمي له عبر شبكة الإنترنت، وأكد خلاله أن السبب في المقام الأول كان عائلي.

وكتب الموقع الرسمي لميسي في بيانه: "ليونيل قرر أن يهدي الهدف رقم 699 في مسيرته الكروية لأبنائه الثلاثة عن طريق تقليد شخصية تشارك في لعبة عائلية خاصة بهم".

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وكان ميسي قد سجل الهدف الثاني في لقاء الجولة الـ 29 التي فاز فيها برشلونة بهدفين نظيفين في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

واستمر برشلونة بعد ذلك الفوز في المركز الأول بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، متقدمًا على ريال مدريد بفارق نقطتين.

وكان هدف برشلونة الثاني في المباراة هو الهدف رقم 21 لميسي في دوري الموسم الجاري، متصدرًا لترتيب هدافي البطولة بفارق واسع عن أقرب منافسيه كريم بنزيما.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نظيره إشبيلية اليوم في الجولة الـ 30 من الليجا على ملعب الأخير، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره سوسييداد يوم الأحد القادم.