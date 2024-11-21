لأول مرة منذ 3 سنوات .. ميسي يقطع فترة العزلة ويعود إلى برشلونة في حدث استثنائي

لابورتا ينحي الخلافات جانبًا

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، للعودة إلى جدران النادي الكتالوني في حدث خاص.

ويعتبر ميسي النجم الأبرز في تاريخ برشلونة، حيث صنع المجد للنادي خلال فترة لعبه الطويلة منذ مشاركته مع الفريق الأول في 2004، وحتى رحيله عام 2021 إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لبرنامج "Tot Costa" على راديو كاتالونيا، فإن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قرر وضع حد للخلافات الشخصية مع ليونيل ميسي وقرر إرسال دعوة خاصة له، من أجل حضور احتفالات برشلونة بالذكرى 125 لتأسيس النادي الكتالوني.

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ويحتفل برشلونة بهذه المناسبة التاريخية يوم 29 نوفمبر الجاري، على مسرح ليسيو المرموق، بحضور أساطير النادي ويتقدمهم تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وبيب جوارديولا وغيرهم.

وأشارت مصادر البرنامج، إلى أنه من المرجح جدًا أن يحضر ليونيل ميسي الحدث، وستكون تلك المرة الأولى التي يعود فيها إلى برشلونة منذ رحيله، في أغسطس من عام 2021.

وغاب ميسي أيضًا عن احتفالات رفيق رحلته أندريس إنييستا الشهر الماضي باعتزاله، بسبب التزاماته مع منتخب الأرجنتين في مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.