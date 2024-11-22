"الأمر ليس غريبًا عليّ، هذه هي عادة برشلونة" .. ميسي يتغنى بتجربة فليك "المُذهلة" ويتفاعل مع الحدث التاريخي

"هذا نتاج ما تعلمه شباب برشلونة في لاماسيا"

يرى ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، أن الألماني هانسي فليك استطاع أن يمنح شباب البارسا الفرصة المناسبة للظهور والتألق وإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

وقال ميسي في حديثه لبرنامج "El Nou Clam" على قناة "TV3"، بما يقدمه الجيل الحالي لبرشلونة: "إنه أمر مذهل ولا يفاجئني ما يفعله هؤلاء الشباب، لأنه ليس شيئًا جديدًا على برشلونة، لقد كان يحدث طوال حياتي، أو على الأقل منذ وصولي إلى النادي، عندما كان عمري 13 عامًا".

وأضاف: "أعتقد أنه أمر مذهل أن يحظى الشباب بمثل هذه الفرصة داخل برشلونة. لقد استجابوا للأمر بسرعة كبيرة، لأنهم يعرفون النادي بشكل أفضل من أي شخص آخر ولأنهم معتادون على اللعب بهذه الطريقة منذ أن كانوا صغارًا في لاماسيا".

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ووفقًا لتقارير صحفية، سيلبي ميسي الدعوة المقدمة من جوان لابورتا رئيس برشلونة، لحضور احتفالات النادي الكتالوني بالذكرى الـ125 من تأسيسه، وهي مناسبة استثنائية يحضرها العديد من أساطير البارسا.

وفي هذا السياق، استقبل ميسي زيارة من مفوض الذكرى الـ125 في ميامي، حيث تم عرض عليه الأغنيات الثلاث المرشحة للإذاعة في الاحتفالية، قبل الإعلان عن الاختيار النهائي بينهم يوم الجمعة المقبل.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو لميسي أثناء تفاعله مع الأغاني الثلاث، مع تعليق: "هكذا تفاعل ليو ميسي مع الأغاني الثلاث المرشحة لمسابقة النشيد الرسمي للذكرى 125 لتأسيس نادي برشلونة".