فيديو | ميسي يُثير الإعجاب بتصرفه مع مشجع اقتحم الملعب لالتقاط "سيلفي"

نجم إنتر ميامي ساعد المقتحم بدلًا من الفرار منه

أثار ليونيل ميسي إعجاب الجميع بتصرفه الرائع مع صبي اقتحم أرض الملعب خلال مباراة إنتر ميامي وشارلوت في الدوري الأمريكي لالتقاط صورة "سيلفي" مع النجم الأرجنتيني.

وقاد صاحب القميص رقم 10 في إنتر ميامي للتعادل أمام شارلوت بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، حيث تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

وخلال اللقاء اقتحم أحد الصبية أرض الملعب لالتقاط صورة مع ميسي، وقد استقبله بطل العالم بابتسامة وحقق له هدفه بالتقاط الصورة المنشودة قبل أن يُشجعه على الهرب بسرعة من رجال الأمن، الذين هرعوا إلى أرض الملعب، ولم يكتف بذلك بل ساعده على الجري بدفعة بسيطة في ظهره.

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ميسي كان قد أثار جدلًا واسعًا باعتراضه القوي على حكم المباراة، حيث توجه له عقب إطلاق صافرة النهاية وعلامات الغضب الشديد ظاهرة على وجهه، وقد وجه له بعض العبارات القوية، حيث كشفت صحيفة "Ole" الأرجنتينية، عن أن اللاعب قال للحكم "أنت سيء للغاية يا ابن العاهرة"، الأمر الذي دفعه لإشهار البطاقة الصفراء في وجه ليونيل.

يُشار إلى أن المباراة القادمة لإنتر ميامي ستكون ضد كولومبوس يوم 2 أكتوبر القادم في الدوري الأمريكي.