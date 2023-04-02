عرفنا يا ليونيل ميسي أنك ترغب في الرحيل وأنت مجرد بطل من ورق يا كيليان مبابي!

ليونيل ميسي وكيليان مبابي قدما أداءً محبطًا مع باريس سان جيرمان أمام ليون في قمة الجولة 29 من الدوري الفرنسي..

سقط باريس سان جيرمان على ملعبه "حديقة الأمراء" بهدف دون رد أمام ليون، في قمة الجولة 29 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الفرنسي.

الخسارة جمدت رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في الصدارة متفوقًا بفارق ست نقاط على لانس الوصيف، فيما رفع ليون رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

الأضواء بطبيعة الحال كانت مسلطة خلال المباراة على نجمي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي.

لكن الثنائي لم يتمكن من مساعدة باريس سان جيرمان على تحقيق الفوز أمام غريمه، والاقتراب خطوة إضافية من تحقيق لقب "ليج 1".

الثنائي الأشهر ربما في كرة القدم العالمية، أظهر نسخة باهتة عما قدمه مع الأرجنتين وفرنسا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ماذا قدم ليونيل ميسي أمام ليون في الدوري الفرنسي؟

بدا جليًا مدى تأثر ميسي بالأنباء عن مستقبله، وبصافرات الاستهجان التي أطلقها أولتراس باريس سان جيرمان ضده قبل بداية المباراة.

ميسي بدأ المباراة أساسيًا وشارك في كل دقائقها، لكنه بطبيعة الحال، لم يسجل أو يصنع بالنظر إلى النتيجة النهائية للمباراة.

ميسي لمس الكرة 98 مرة في المجمل خلال المباراة، وقدم 67 تمريرة منها 54 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 81%، وقدم خمس تمريرات مفتاحية لم تستغل.

الرقم المثير كان فقدان ميسي للاستحواذ 26 مرة خلال المباراة، وتسديد الكرة ثلاث مرات، منها مرة بين القائمين والعارضة، ومرة خارج الإطار وأخرى تصدى لها الدفاع.

ماذا قدم كيليان مبابي أمام ليون في الدوري الفرنسي؟

تمامًا مثل ميسي، بدأ كيليان مبابي المباراة أساسيًا، وشارك في كافة الدقائق دون النجاح في التسجيل أو الصناعة.

قائد منتخب فرنسا لمس الكرة 68 مرة خلال المباراة، وقدم 45 تمريرة من بينها 36 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 80%، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة لم تستغل.

ويبدو أن مبابي قرر أن يسير على نهج ميسي فيما يخص التسديد أمام ليون، حيث قدم نفس الأرقام الخاصة بالأرجنتيني.

مبابي فقد الاستحواذ 21 مرة خلال مواجهة لاعبي ليون، وهو رقم كبير بالنسبة إلى الفرنسي الدولي.

وغاب مبابي عن تقديم أفضل نسخة له في أهم وقت احتاجه باريس سان جيرمان، ليثير الشكوك من جديد حول مدى قدرته على أن يكون قائدًا للفريق الفرنسي في هذه المرحلة.