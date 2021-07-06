ما هي حقيقة تعاقد نادي فاركو مع ليونيل ميسي وداني ألفيش؟

انتشرت أخبار تشير إلى أن نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز يرغب في التعاقد مع ليونيل ميسي وداني ألفيش في سوق الانتقالات الصيفية 2021

بعد صعود نادي فاركو للدوري الممصري الممتاز، تناقلت العديد من وسائل الإعلام أخبار تشير إلى أن النادي سيتعاقد مع النجمين داني ألفيش وليونيل ميسي.

صعد فاركو إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على نادي بني عبيد في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز ب، وكان ذلك بعد صراع شرس بينه وبين نادي حرس الحدود.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب 2021

لكن، ما هي حقيقة تعاقد فاركو مع ميسي وألفيش؟ جول يقدم الإجابة.

ما هي حقيقة تعاقد نادي فاركو مع ميسي وألفيش؟

انتشرت صورًا لشيرين حلمي رئيس نادي فاركو على مواقع التواصل الاجتماعي مع ليونيل ميسي، فتداولها المتابعون بكتابات ساخرة تشير إلى أن النادي سيتعاقد مع ميسي بعد نهاية عقده مع برشلونة.

تحدث رئيس النادي من خلال تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية عن هذا الأمر وقال: "غير صحيح بأن نادي فاركو لديه الرغبة في التعاقد مع ليونيل ميسي، ولكن في الحقيقة أن التعامل بيننا بسبب مساهمة اللاعب في علاج الإصابات بفيروس "C" بالأرجنتين، ولم نفاوضه لضمه للفريق".

رئيس فاركو تابع: "نفس الأمر بالنسبة لداني ألفيش، ولكن قد نستطيع التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لأنه لاعب يمتلك أخلاق عالية وإمكانيات كبيرة".

وروى شيرين حلمي موقف حدث بين ألفيش ونجل الأول، حيث قال: "منذ عامين نجلي سأله لماذا تركت الفرق الأوروبية الكبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان، وذهبت إلى فريق ساو باولو البرازيلي".

وواصل: "رد عليه ألفيش بأنه كان يتمنى اللعب لنادي ساو باولو، والآن يبلغ من العمر 36 عامًا، فأراد أن يعود إلى بلاده ويحقق حلمه".

واختتم شيرين حلمي تصريحاته قائلًا: "بالتأكيد لدينا الرغبة للاستعانة بخدماته من أجل تدعيم الفريق، ولكن العناصر الموجودة بالفريق حاليًا ستستمر خلال الفترة المقبلة".

ما هو نادي فاركو؟

تأسس نادي فاركو في 2010 في منطقة العامرية بالإسكندرية، ولعب في البداية في دوري الشركات، ثم نافس في دوري الدرجة الرابعة لمد موسمين.

كان قريبًا من الصعود في 2012، لكن بعد إلغاء النشاط بسبب أحداث بورسعيد لم يصعد، ومع عودة النشاط صعد إلى الدرجة الثالثة في 2013-14.

في الموسم التالي صعد إلى الدوري المصري الممتاز ب مع المدرب أحمد كنص، وفي الموسم الحالي صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

يلعب الفريق مبارياته في ستاد المكس وأحيانًا في ستاد برج العرب أو الإسكندرية، ومدرب نادي فاركو هو مجدي عبد العاطي، أما هداف الفريق فهو علي بهيج الذي سجل 12 هدفًا في الموسم الأخير.