ميسي بينهم .. 3 أساطير يُؤازرون إنتر ميامي في فوزه بهدفي سواريز بالدوري الأمريكي

ميسي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقة

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مؤازرة فريقه إنتر ميامي، خلال مباراته ضد إف سي سينسيناتي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهدت مدرجات ملعب تشيس الذي استضاف المباراة تواجد ليونيل ميسي، بجوار الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، بالإضافة إلى توم برادي أسطورة كرة القدم الأمريكية.

وحقق إنتر ميامي الفوز على سينسيناتي بهدفين سجلهما النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حيث جاء الأول بعد 30 ثانية فقط، والثاني بعد 5 دقائق.

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وشهدت المباراة حصول توماس أفيلس لاعب إنتر ميامي على الكارت الأحمر بسبب حصوله على إنذارين قبل نهاية الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز فريق سواريز بصعوبة.

ويواصل ميسي خلال الوقت الحالي رحلته للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، خلال نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا، حيث من المتوقع أن يعود إلى الملعب يوم 14 سبتمبر ضد فيلادلفيا بالدوري الأمريكي.