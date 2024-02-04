"أهكذا تقاس قيمة الأندية؟!" .. ليونيل ميسي وإنتر ميامي يضعان النصر في موقف محرج

السخرية سقطت على النصر بسبب ميسي وإنتر ميامي!

وضع نادي إنتر ميامي الأمريكي، النصر السعودي في موقف محرج أمام منافسيه، الذي يتصيدون للعالمي، دون قصده منه.

الفريق الأمريكي خاض اليوم الأحد، مباراة ودية أمام هونج كونج، فاز بها الأول 4-1، لكنها لم تشهد مشاركة نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، نظرًا لمعاناته من بعض الانزعاجات، ليخرج من قائمة المباراة نهائيًا.

إقامة المباراة رغم غياب ليو عنها، دفع منافسي النصر في السعودية لمقارنة ذلك الموقف، مع موقف الصين التي ألغت وديتي العالمي أمام شنجهاي وتشجيانج بروفيشنال في أواخر يناير الماضي، نظرًا لغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمعاناته من الإصابة.

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الجانب الصيني طلب تأجل المباراتين وقتها، لحين جاهزية الدون، كون العقد المبرم بينه وبين النصر، ينص على مشاركته، خاصةً وأن الإقبال على شراء تذاكر الحضور كان تاريخيًا لمشاهدة صاروه ماديرا.

وهنا تبادر منافسو النصر للتقليل منه، في ظل موافقة هونج كونج على خوض المباراة رغم غياب ميسي، بينما لم تفعل الصين في غياب صاروخ ماديرا، مستغربين من قياس قيمة الأندية باللاعبين، وليس لقيمة النادي ذاته.

هذه المقارنة ربما في غير محلها، كون جولة الصين" في الأساس لها شروطها الخاصة في البداية، على عكس ودية ميامي وهونج كونج.

يشار إلى أن إنتر ميامي أنهى مؤخرًا جولته في السعودية، بعدما تلقى الهزيمة 4-3 أمام الهلال في حضور ميسي، بينما هُزم أمام النصر 6-0 في مباراة شهدت مشاركة ليو لسبع دقائق فقط، ضمن كأس موسم الرياض.