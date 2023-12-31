نجم الأرجنتين يقول "لا" لميسي.. والسبب ريكلمي!

الليو طلب منه الانضمام لإنتر ميامي.. لكنه رفض!

حاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساعدة ناديه إنتر ميامي الأمريكي، على التعاقد مع صفقة دفاعية قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتواصل ميسي بشكل غير رسمي مع زميله السابق في المنتخب ماركوس روخو، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف إنتر ميامي، حيث يلعب صاحب الـ(33 عاما) في صفوف بوكا جونيورز، علمًا بأنه مر في مسيرته الاحترافية على 3 محطات أوروبية هي "سبورتنج لشبونة وسبارتاك موسكو ومانشستر يونايتد".

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ورغم أن النجم الأرجنتيني أقنع بعض زملائه السابقين مثل سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز بالانضمام إلى فريق ميامي، إلا أن ماركوس روخو لم يستجب لدعوة مواطنه، وأكد أنه سيبقى في فريقه الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن "La Nación" الأرجنتينية، إن روخو التقى بخوان ريكيلمي (رئيس البوكا)، ليخبره عن العرض الذي وصل من الولايات المتحدة، فطلب منه ريكيلمي عدم الرحيل، ليوافق المدافع المخضرم: "سأبقى هنا".

وانتقل ميسي (36 عاما) إلى إنتر ميامي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وحصد لقب كأس الدوريات لكنه عجز عن التأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية لتحديد بطل الدوري.