فيديو | الأمر وصل إلى دفع المصور .. الحارس الشخصي لليونيل ميسي يُثير الجدل بالدوري الأمريكي!

شاهد ما فعله حارس ميسي الشخصي

أثار ياسين تشيوكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل في الدوري الأمريكي، وذلك قبل انطلاق مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي.

وتعادل إنتر ميامي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، باللقاء الذي شارك فيه ميسي ولكنه لم يُسجل أي هدف.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه ميسي وهو يدخل بشكل طبيعي إلى أرضية ملعب المباراة رفقة زملائه، ولكن كان يتواجد بجواره ياسين تشيوكو.

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الحارس الشخصي لميسي قام بدفع مصور Apple TV، أثناء التقاط فيديو لليونيل أثناء دخوله إلى أرضية الملعب، في تصرف أثار الجدل.

ما قام به الحارس أثار استياء الجماهير، التي هاجمت ما قام به ياسين، حيث قال أحدهم أن تصرفه غير معقول، لأنه مجرد مصور فيديو يقوم بعمله ولا يُشكل أي تهديد على حياة ميسي.