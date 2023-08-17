ليونيل ميسي: الانتقال إلى أمريكا كان القرار الأصوب.. ولا أريد الكرة الذهبية!

النجم الأرجنتيني يفتح قلبه من جديد..

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن الخطوة التي اتخذها بالانتقال إلى لعب كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنها الخطوة الصحيحة في ذلك التوقيت.

وقال ميسي: "كان من الصعب علي في البداية أن أغادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ولكن انتقالي من باريس إلى أمريكا كان سهلًا، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب".

وأشار ميسي إلى أنه ذهب إلى أمريكا كي يستمتع بكرة القدم ويواصل اللعب دون ضغوطات كبرى، على حد تعبيره خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الدوريات الأمريكية بين ناديه إنتر ميامي ونادي ناشفيل.

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وأردف أن فريق إنتر ميامي "ينمو بقوة مع المدرب تاتا مارتينو" مؤكدًا أنه تأقم بسرعة مع الأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وفاجأ ميسي الجميع بحديثه عن الكرة الذهبية العام المقبل حين قال: "لا أفكر كثيرًا بها، إن أتت فسأكون سعيدًا بالتأكيد، وإن لم تأت فلن أعتبر أن أي شيء قد حدث".