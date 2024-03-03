حدث نادر وأرقام تاريخية .. ليونيل ميسي يُبدع ضد أورلاندو بالدوري الأمريكي

ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخي مع إنتر ميامي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق انتصارًا ضخمًا على نظيره أورلاندو سيتي بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وقدم ميسي انطلاقة رائعة في الموسم الجديد من بطولة الدوري الأمريكي، حيث ساهم في 4 أهداف خلال 3 مباريات، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدف واحد.

حدث نادر لميسي أمام أورلاندو!

نجح ميسي في تسجيل هدفين في مرمى أورلاندو سيتي في المباراة التي أقيمت فجر اليوم، ولكن الهدف الثاني له في المباراة شهد حدثًا نادرًا له.

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الهدف الثاني لميسي في مباراة أورلاندو والخامس لإنتر ميامي، جاء عن طريق الرأس، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 3 أعوام تقريبًا.

آخر هدف سجل ميسي بالرأس خلال مواجهة برشلونة ضد سيلتا فيجو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، يوم 16 نوفمبر 2021، حيث نادرًا ما يُسجل النجم الأرجنتيني برأسه.

استعادة الذكريات بأرقام تاريخية

واستعاد ميسي الذكريات مع النجم الأوروجوياني لويس سواريز في مباراة إنتر ميامي وأورلاندو، وذلك في الهدف الخامس الذي سجله ليونيل، حيث كان من صناعة سواريز، ولم يحدث ذلك منذ أن كان الثنائي في برشلونة.

كما حقق ميسي عددًا من الأرقام التاريخية، أبرزها تسجيله 500 هدفًا في جميع بطولات الدوري التي شارك فيها، ليكون أول لاعب في العالم يحقق ذلك.

ووصل ليونيل إلى 715 هدفًا دون ركلات جزاء، ليكون أول لاعب في العالم يحقق هذا الرقم أيضًا.