ليوناردو عن مبابي، نيمار، ودوناروما: هذا بث دوري الأبطال وليس الميركاتو!

الحديث لا يتوقف عن ميركاتو النادي الباريسي

ناقش المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو مسألة تمديد عقد نجميه كيليان مبابي ونيمار، وإمكانية التعاقد مع حارس ميلان الشاب جيانلويجي دوناروما.

تجديد عقدي نيمار ومبابي المنتهيان في 2022 كان موضعاً للحديث في الأسابيع الماضية، وسط تقارير عن اتفاق مع البرازيلي وتعثر فيما يخص الفرنسي.

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وقال ليوناردو مع "سكاي" عقب لقاء بايرن ميونخ القاري: "سنكون سعداء فيما يخص الحديث عن العقود قريباً، سنرى كيف ستكون الأمور".

وأضاف: "الأمور ستأخذ منحنى أكثر جدية قريباً، ولكن في الوقت الحالي التركيز على دوري الأبطال الذي يدخل مرحلته الأخيرة".

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ورد ليوناردو أيضاً على سؤال بخصوص اهتمام بي إس جي بضم دوناروما: "دوناروما؟ هذا بث يخص دوري أبطال أوروبا، وليس الميركاتو".

وينتهي عقد جيجيو رفقة الروسونيري بحلول نهاية الموسم، وتدور المفاوضات بين النادي ووكيله مينو رايولا بشكل مكثف في الأيام الماضية لإيجاد اتفاق.

يذكر أن بي إس جي قد حقق فوزاً ثميناً على بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في ألمانيا الأربعاء لحساب ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.