ليوناردو: لم نقدم عرضًا لمبابي ومسؤول عن "خطأ" راموس

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفيح ساخن، مع زيادة الأزمات التي تحيط بالفريق الأول في الآونة الأخيرة.

التساؤلات عديدة في باريس حول العديد من القضايا المتعلقة بالفريق، بداية من إصابات سيرخيو راموس التي لا تنتهي، وتجديد كيليان مبابي، والمدرب الجديد.

البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان أجاب على بعض من تلك التساؤلات، وذلك خلال مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

المقابلة تأتي قبل أسبوع واحد من مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ما هو الأكثر أهمية بالنسبة إلى باريس؟

ليوناردو قال في بداية حديثه: "من الصعب التفكير في أمر واحد فقط، عندما تنظر إلى مكاننا، لا يمكن أن ننسى المسار الذي أتينا منه، يجب أن نتذكر أننا مررنا للتو بجائحة معقدة، أنا لا أنام في الليل".

هل كان التوقيع مع راموس فكرة جيدة؟

باريس سان جيرمان تعاقد مع راموس في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين، وذلك بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وقال ليوناردو: "عندما وقعنا معه كان جيدًا من الناحية البدنية، لكنه حتى اليوم لعب خمس مباريات فقط لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كنا نظن".

وأضاف: "الأمر صعب عليه وعلى الجميع، لكن تقاريرنا واضحة".

وتابع: "في اليوم الذي يتم إخبارنا فيه أنه لا يمكن أن يلعب مرة أخرى، سيكون الأمر واضحًا للجميع، ولم نصل إلى هذا الحد بعد".

وأردف: "الموسم لم ينته، لكنني لست خائفًا من ارتكاب الأخطاء، وأشكر ناصر الخليفي على ثقته وأنه يسمح لي باستقلالية حقيقة، العمل بهذه الروح يجعلك ترغب في تقديم المزيد".

ماذا سيفعل باريس من أجل مبابي؟

احتل تجديد عقد مبابي، والمحاولات الحثيثة لجعل الفرنسي الدولي يستمر في "حديقة الأمراء"، الجزء الأكبر من المقابلة.

وفي البداية تحدث ليوناردو عن حقيقة عرض 50 مليون يورو كمكافأة توقيع على مبابي بقوله: "هذا ليس صحيحًا، لم يتم تقديم عرض ملموس، هناك عنصر مهم، أعتقد أن آخر شيء سنضعه في العقد هو المال، نريد أن نضعه في أفضل الظروف حتى يصبح أفضل لاعب ممكن".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالمال، كيليان له قيمة كبيرة، المال أمر ثانوي".

وأردف: "مبابي كان اللاعب الأساسي الوحيد مع فرنسا في كأس العالم 2018 الذي كان يلعب في الدوري الفرنسي، بوجبا وجريزمان لم يلعبا أبدًأ في الدوري الفرنسي، وزيدان جعل معظم مسيرته خارج فرنسا، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك نادٍ بحجم باريس سان جيرمان".

وأكمل: "نحن لسنا بائعين، هذا يغير الروح، الآن أعتقد أن كيليان قد فكر في الأمور، الشعور الذي يسود في الملعب الآن أصبح رائعًا".

وتابع عن النسبة المحتملة لتجديد عقد مبابي: "لا أستطيع أن أقول، لكن لدينا فرصة، طالما لم يوقع سنحاول كل شيء وسنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنتيجة المباراة ضد ريال مدريد، لدينا جيل جديد قادم، ولدينا الشباب ونريد عمل استثمارات أخرى، ما فعلته قطر في السنوات العشر الماضية وضع باريس سان جيرمان بين العظماء، واليوم أصبح النادي حقيقة، محبوب ومحترم".

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هل يرحل بوتشيتينو عن باريس؟

وتطرق ليوناردو للحديث عن استمرار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في قيادة باريس سان جيرمان الفنية.

وقال: "اليوم أمامه عام واحد على عقده، بصراحة لم نفكر أبدًا في تغيير المدرب، لم نتواصل مع زيدان أو أي شخص آخر".

وأضاف: "قبل قدومه كان بوتشيتينو من أفضل خمسة مدربين في العالم وهو كذلك الآن، يمكن أن نرى التقدم الذي أحرزه، هو سعيد في باريس، وربما كان لديه لحظات من الشك، لكنه لم يطلب المغادرة أبدًا".

ما هو رد ليوناردو على إبراهيموفيتش ومونييه؟

مؤخرًا، قام زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي وتوماس مونييه مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، بتوجيه اتهامات بعدم الانضباط إلى باريس سان جيرمان ولاعبيه.

إبراهيموفيتش ومونييه سبق لهما اللعب مع باريس سان جيرمان لفترة طويلة، ويعرفان الأجواء بالفعل في النادي.

ورد ليوناردو قائلًا: "لا أريد حتى أن أجيب، أين هو عدم الانضباط؟ أعتقد أن هناك سببًا يدعو كل لاعب رحل عن باريس سان جيرمان للاستمرار في الحديث عنا".

وأضاف: "كل ما يريده الجميع أن يأتوا إلينا، حاول زلاتان العودة عدة مرات، وما زلت أنتظر المقابلة التي يشكر فيها باريس سان جيرمان على كل ما قدمه له".

واختتم ليوناردو: "باريس سان جيرمان كان موجودًا قبل وبعد زلاتان، لكن قل لي أين عدم الانضباط؟".

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