ليوناردو يقارن بين مبابي ورونالدو

إشادة كبير من البرازيلي بنجمه الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو بلاعبه كيليان مبابي وقارنه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعاد ليوناردو مطلع هذا الصيف إلى بي إس جي في منصبه القديم بعد رحيله عن نفس الموقع في ميلان بعد موسمين في إيطاليا.

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وقال ليوناردو مع "لو باريسيان": "كيليان خاص للغاية، هو في العشرين من العمر ووصل إلى قمة العالم، هو يتحمل المسؤولية ويتعامل معها".

وأكمل: "لن أقوم بوعود حول تجديد عقده، الأمر ليس حول كونه أولوية أم لا، هو معنا ووجوده مهم للغاية للنادي، لاعب مثله يمكنه فعل ما يحب".

وواصل البرازيلي: "لو استمر كما هو لخمسة عشر عاماً أخرى فسيكون مثل رونالدو وميسي، أنظر لرونالدو، لا يزال في القمة رغم بلوغه الرابعة والثلاثين".

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وأردف: "يحافظ على جسده وأسلوب حياته، مبابي يملك تلك المقومات في العشرين من عمره، هو لاعب عظيم".

وتحول ليوناردو بالحديث عن المدرب توماس توخيل: "نملك علاقة جيدة ومنفتحة، تحدثنا في كل شيء معاً وهناك تفاهم، ليس من السهل التحول من العقلية الألمانية للفرنسية، يقدم أفكار وعمل رائع".

وبدأ باريس سان جيرمان في الأيام الماضية معسكره التدريبي التحضيري للموسم الجديد تحت قيادة توخيل.