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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لينيكر يهاجم رونالدو بسبب اختفاء طائرة سالا

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Getty Images
البحث عن سالا لم يزال مستمراً

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

وجه جاري لينيكر، النجم الإنجليزي السابق، انتقادات حادة لكريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، في أعقاب صورة اعتبرها مسيئة من اللاعب البرتغالي في حق عمليات البحث الدائرة عن إيميليانو سالا وطائرته.

ولا تزال الطائرة التي كانت تقل سالا من نانت إلى كارديف مفقودة، وحتى الآن فشلت السلطات في العثور على أي بقايا أو حطام للطائرة.

ونشر رونالدو صورة له داخل طائرته الخاصة أثناء عودته من إسبانيا إلى إيطاليا بعد مثوله أمام القضاء فيما يخض قضية التهرب الضريبي الخاصة به.

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وانتقد لينيكر توقيت نشر الصورة قائلاً: "ليس اليوم المناسب إطلاقاً لهذه التغريدة، بالتأكيد ليس اليوم".

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وأضاف: "أنا واثق أن رونالدو نشرها دون علم أو وعي بالظروف، ولكن كان على أحدهم أن يبلغه".

ولم يكن لينيكر الوحيد الذي انتقد رونالدو، ولكن اشترك معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا توقيت نشر الصورة غير ملائم.

وكان رونالدو قد حصل على حكم بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة لدفع ما يقارب من 19 مليون يورو كغرامة.

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