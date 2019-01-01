لينجارد يكشف عن سبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة

حوار مطول كشف فيه لينجارد عن أسباب تراجعه

كشف جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد عن سبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ولم يسجل لينجارد مع الشياطين الحمر في عام 2019 إلا هدفين فقط، آخرهما كان أمام أساتانا منذ عدة أسابيع في الدوري الأوروبي.

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وقال لينجارد في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: "لم أكن أظهر بشكل جيد، وكان المدرب سولشاير يطلب مني بذل المزيد من الجهد، لهذا شعرت بأنه يجب أن أبوح بما في صدري".

وواصل: "والدتي كانت تعاني من مرض، وكان علىّ أن أعتني بأخواتي وأجلس معهم، وأعتني بزوجتي وطفلي الصغير".

وتابع: "شعاري في الحياة أن أكون على طبيعتي، ولكن في بعض الأوقات لا نستطيع فعل ذلك فيها، لقد تحطم قلبي".

وأكمل: "أنا كرجل يجب أن أتحمل المسؤولية وأساعد جميع عائلتي، الآن أنا أشعر بقدرتي على استعادة مستواي".

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واستطرد: "عندما أخبرت المدرب بما أمر به، ابتسم في وجهي وقال لي اذهب للعب واستمتع بما تقوم به، سماع ذلك منه أعاد جزء من ثقتي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سولشاير أخبرني أن كل شيء على ما يرام، أنا فقط كنت بحاجة لشخص يخبرني بذلك، كما قال إنه يرغب في رؤية جيسي القديم، الآن أستطيع أن أنفذ له طلبه".