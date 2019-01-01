ليما يظهر مع الأهلي أمام الوحدة ويوسف بلايلي انتظار

لن يتواجد الدولي الجزائري بلايلي بشكل أساسي مع الفريق

ماجد جزر

تنتظر جماهير النادي الأهلي السعودي الظهور الأول لصفقات الفريق الجديدة التي انضمت في نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وذلك في مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي الوحدة.

الأهلي يواجه الوحدة السبت المُقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الرسمي للاعب البرازيلي لوكاس ليما الذي انضم للفريق قادمًا من نانت الفرنسي بعد أن قام الجهاز الفني بتجهيزه خلال الأيام الماضية.

في الإطار نفسه، لن يتواجد الدولي الجزائري بلايلي بشكل أساسي مع الفريق، ومن المنتظر أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويأتي سبب عدم الدفع بالدولي الجزائري بشكل أساسي بسبب وصوله إلى جدة متأخرًا، تمهيدا لدخوله إلى التدريبات مع بقية زملائه اللاعبين استعدادًا لمواجهة الوحدة.

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يُذكر أن مباراة الوحدة تُمثل أهمية كبيرة للمدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث منحته الإدارة الثقة في هذه المباراة بعد التعثر في بداية الدوري وكذلك في دوري أبطال آسيا أمام الهلال.