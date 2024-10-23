بعد تلك الخاصة بالرؤساء .. الاتحاد يُجهز لـ "ليلة وفاء" أخرى في دوري روشن

الاتحاد كرم رؤساءه السابقين خلال مواجهة القادسية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تخطيط إدارة الاتحاد لإقامة "ليلة وفاء" أخرى خلال إحدى مباريات الفريق في دوري روشن السعودي.

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إدارة العميد كانت قد كرمت عدد من رؤساء النادي السابقين قبل مواجهة القادسية الأخيرة في دوري روشن، والتي انتهت لصالح الفريق 3-1، وقد حضر عدد منهم مثل لؤي هاشم ناظر ومنصور البلوي.

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الرياضية أوضحت أن الإدارة الاتحادية تُخطط لإقامة ليلة وفاء أخرى لكن خاصة باللاعبين تلك المرة، حيث سيتم دعوة قادة الفريق السابقين لحضور الفعالية التي ستكون خلال إحدى مباريات الدوري السعودي.

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الصحيفة أوضحت أن النادي يُجهز حاليًا قائمة المدعوين لتلك الفعالية، وأبرزهم محمد نور وأحمد جميل وسعيد غراب وحمزة إدريس وعبد الله ريحان ومروان بصاص وعبد الله فوال بجانب عائلة محمد الخليوي، مشيرة إلى أن الدعوة ستوجه للاعبين الأحياء ولعائلات الراحلين.

يُشار إلى أن الاتحاد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الهلال.