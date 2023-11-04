ليلة للتاريخ .. فلومينينسي بطلًا لكوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه

فلومينينسي بطلًا لكوبا ليبرتادوريس...

حقق فريق فلومينينسي البرازيلي، بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على بوكا جونيورز الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماراكانا.

بدأ الفريقان المباراة بتحفظ شديد، ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من الطرفين حتى مرت أول نصف ساعة من اللقاء.

في الدقيقة 36 أعلن كانو عن الهدف الأول في المباراة، لصالح الفريق البرازيلي، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها كانو بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك.

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الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن الأول، إذ اختفت الخطورة والإثارة، حتى جاء هدف التعادل بقذيفة من خارج منطقة الجزاء، بأقدام أدفينكولا، لاعب بوكا جونيورز، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

على عكس الوقت الأصلي للمباراة، كانت الأشواط الإضافية مليئة بالإثارة، وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الإضافي الأول، نجح كينيدي في تسجيل هدف التقدم للفريق البرازيلي.

الهدف جاء بعد كرة طولية مررها مهاجم فلومينينسي إلى كينيدي، الذي انقض على الكرة بتسديدة صاروخية على الطاير من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

بعد الهدف القاتل واشتعال الملعب، ذهب واحتفل مع الجمهور، ليشهر الحكم له البطاقة الصفراء الثانية، ويغادر الملعب ويكمل الفريق البرازيلي المباراة منقوصًا.

وشهدت الدقيقة 111، بطاقة حمراء ثانية في المباراة وكانت من نصيب بوكا جونيورز، بعد تدخل فرانك فابرا على لاعب فلومينينسي، بدون كرة أثناء مشادة بين اللاعبين.

وكاد فلومينينسي، أن يقتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 114 بعد هجمة مرتدة نموذجية، انتهت بتسديدة ارتطمت في القائم، وأبعدها الدفاع والحارس، لتحافظ للفريق الأرجنتيني على آماله في العودة.

وحاول لاعبو بوكا جونيورز، استغلال الوقت المتبقي بطوفان هجمات مستمر، ولكن دفاع الفريق البرازيلي كان بالمرصاد، لتنتهي المباراة بتحقيق فلومينينسي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.