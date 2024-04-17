ليلة آسيوية حزينة .. أول رسالة من نيمار إلى الهلال بعد السقوط أمام العين

رسالة نيمار بعد سقوط الهلال الآسيوي..

علق الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، على سقوط فريقه أمام العين الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء.

الهلال سقط بأربعة أهداف مقابل اثنين، أمام مستضيفه العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

نيمار أعرب في "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن إيمانه الكامل، بعودة الهلال في النتيجة "إيابًا"، وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الفريق العيناوي.

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وبث الساحر البرازيلي، الحماس في نفوس نجوم الزعيم الهلالي، بعد الخسارة ذهابًا؛ قائلًا: "هيا بنا.. لا يزال أمامنا 90 دقيقة".

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ويستضيف الهلال، مساء يوم الثلاثاء القادم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب نصف النهائي الآسيوي.

جدير بالذكر أن نيمار، يعاني منذ شهر أكتوبر الماضي، من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"؛ حيث لن يعود إلى صفوف نادي الهلال، إلا مع مطلع الموسم الرياضي القادم.