في ليلة الريمونتادا التاريخية .. عبقرية سانتو تسقط على يد "مجانين" الهلال واستهتار نجوم الاتحاد

45 دقيقة قاسية على نونو سانتو ونادي الاتحاد

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في 45 دقيقة فقط أمام الهلال.. تحول البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من بطل وعبقري، إلى "فاشل" يجب طرده فورًا.

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الاتحاد خسر (3-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

خسارة العميد الاتحادي؛ جاءت على الرغم من التقدم في الشوط الأول (3-1)، إلا أن الزعيم الهلالي، حقق ريمونتادا تاريخية، في النصف الثاني من عمر الكلاسيكو.

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وخلال الشوط الأول.. قدّم سانتو، درسًا تكتيكيًا ضد الهلال؛ سواء في الضغط أو عدم تمركز لاعبي خط الهجوم، الذين حيروا دفاعات الفريق الأزرق، طوال الـ45 دقيقة.

عبقرية سانتو تسقط على يد "مجانين" الهلال

لكن.. في الشوط الثاني، قام البرتغالي الآخر جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، والذي دائمًا ما يُعرف عنه تصرفاته الجنونية في المباريات، بتغيير قلب الكلاسيكو.

هذا التغيير تمثل في سحب متوسط الميدان محمد كنو، وإدخال اللاعب الملقب هو الآخر بـ"المجنون" البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ على الرغم من أن الجماهير كانت تطالب بسحب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

سافيتش قدّم الشوط الأسوأ له مع الزعيم الهلالي، وتسبب في الهدف الثالث للاتحاد، عندما منح الكرة إلى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي الاتحاد، داخل منطقة الجزاء.

إعطاء جيسوس، الثقة في سافيتش، جعله يعود إلى مستواه في الشوط الثاني، في الوقت الذي تلاعب فيه ميشايل "المجنون"، بدفاعات الاتحاد، وكان له دورًا كبيرًا في قلب النتيجة.

أيضًا.. يتحمل مهاجمو نادي الاتحاد "حمد الله والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو"، مسؤولية عودة الهلال في النتيجة؛ وذلك من خلال الرعونة أمام المرمى، عندما كان فريقهم متقدمًا في النتيجة.

ثلاثي الاتحاد الهجومي، أهدر فرص سهلة، بتصرفات غريبة أمام مرمى الحارس المغربي ياسين بونو، عندما كان الاتحاد متقدمًا (3-1) و(3-2)؛ ليدفع العميد الثمن في النهاية غاليًا.

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