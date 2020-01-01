ليفركوزن يعترف بصعوبة الحفاظ على هافيرتس الصيف المقبل

دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث..

أكد رودي فولر، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، أن الصيف المقبل قد يشهد رحيل كاي هافيرتس عن ناديه وسط اهتمام كبار الأندية الأوروبية بخدماته.

هافيرتس هو واحد من أبرز اللاعبين الشباب الألمان في الآونة الأخيرة، وقد ارتبط اسمه بعمالقة القارة في الصيف الماضي، وهو ما اعترف فولر به أيضًا.

أسطورة الكرة الألمانية في تصريحات إعلامية قال "أنا سعيد لأننا لا نزال نحتفظ به حتى الآن، لا يزال لديه عقد حتى 2022، بالطبع إنها الحقائق الكلاسيكية.".

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كما أضاف "سنرى ماذا سيحدث في الصيف المقبل، كان هناك اهتمام بالفعل من بعض الأندية في الصيف الماضي، ولكن في النهاية تمكنا من إقناعه بالاستمرار لعام إضافي معنا.".

وأتم "كان هذا هو القرار الصحيح بالنسبة له.".

صاحب الـ19 عامًا سجل حتى الآن 5 أهداف وصنع آخرين خلال مشاركته في 19 مباراة بالدوري الألماني، مع تسجيله الموسم الماضي لـ17 هدفًا وصناعته 4.

يذكر أن ريال مدريد وغريمه برشلونة هما أبرز المهتمين بهافيرتس، إلى جانب ربط الصحف الإنجليزية الدائم له بالانضمام إلى ليفربول بُناء على رغبة يورجن كلوب.