عقله مع ليفركوزن والقلب في مدريد .. تشابي ألونسو يغازل جماهير الريال بتصريح مثير

"بالطبع لا أفوت مثل هذه المباريات"

غازل تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، جماهير فريقه السابق ريال مدريد بتصريحاته عن المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحافظ تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن، على سلسلة فريقه الذهبية والتي امتدت نحو 44 مباراة حتى الآن، بدون أي هزيمة، وذلك بعد التعادل أمس الخميس مع وست هام يونايتد.

وتأهل باير ليفركوزن إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا ناريًا مع روما الإيطالي، في طريقه نحو تحقيق اللقب الثاني له هذا الموسم بعد حسم الدوري الألماني قبل 7 جولات من نهايته.

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وقال ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أنا أعرف تمامًا الشخصية والعقلية التي يتمتع بها ريال مدريد عندما يخوض مثل هذه المباريات الصعبة للغاية".

وأضاف: "إنهم الآن في الدور قبل النهائي ولديهم مواجهة مثيرة للغاية في المربع الذهبي ضد بايرن ميونخ".

وعندما سئل تشابي ألونسو على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، قال: "بالطبع شاهدت المباراة، أنا أحب كرة القدم، ولا أفوت مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي وأي منافسة".

يذكر أن تشابي ألونسو كان على رأس قائمة ترشيحات بايرن ميونخ من أجل خلافة المدرب الحالي توماس توخيل في الموسم المقبل، كما ارتبط اسمه في فترة أخرى بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه قرر البقاء لموسم آخر مع باير ليفركوزن.