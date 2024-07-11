لتعويض رحيل أليسون .. ليفربول يُفسد خطط ريال مدريد

أليسون مرشح للرحيل إلى الدوري السعودي

يعيش أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وضعًا غامضًا فيما يخص مستقبله، إذ تلقى عددًا من العروض المغرية من السعودية، ولذا بدأ ناديه يتحرك في عدة اتجاهات لتعويضه أحدها يقوده للعاصمة الإسبانية مدريد.

أليسون ارتبط مؤخرًا بناديي النصر والاتحاد السعوديين، وقد قيل أن لديه عرضين ضخمين من الفريقين لكنه مازال يُفكر في الأمر، فيما أشارت عدة مصادر إلى أنه يُفضل البقاء في أوروبا واللعب في دوري الأبطال خوفًا من فقدان مكانه في المنتخب البرازيلي.

ليفربول، وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، بدأ يبحث عن البديل بالفعل، وقد استقر على أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الذي تألق في الموسم الماضي مستغلًا إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا.

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لونين مرتبط بعقد مع أبطال أوروبا ينتهي صيف 2025، ورغم محاولات النادي تجديده إلا أنه يُماطل ويرفض لرغبته اللعب أساسيًا الموسم القادم، وهو ما ليس متاحًا في مدريد حسبما أكد المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي منح الأولوية بشكل واضح للحارس البلجيكي.

الحارس صاحب الـ25 عامًا محل اهتمام عدد من الأندية وليس فقط ليفربول، بل ارتبط اسمه مؤخرًا بمانشستر سيتي وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، خاصة بعدما تخلى عن وكيله السابق وارتبط بالمخضرم خورخي مينديز الذي يُحاول تلبية طلبه ومنحه نادٍ يضمن له اللعب أساسيًا بعد سنوات من التواجد على دكة بدلاء ريال مدريد.

ريال مدريد يُحاول جاهدًا إقناع لونين بالبقاء وتجديد عقده لسنوات قادمة لكن تدخل ليفربول ومنحه اللاعب فرصة اللعب أساسيًا من شأنه أن يُفسد خطط الفريق الإسباني تمامًا.

الريال من جانبه يستعد لإمكانية فقدان لونين، حيث مازال مرتبطًا بحارس مرمى تشيلسي الذي لعب له معارًا الموسم الماضي، كيبا، ويُخطط لجعله بديل كورتوا في المواسم القادمة، وإن كان اللاعب الإسباني كذلك مرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.