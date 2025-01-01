نادٍ مضطر لتجنبه بسبب ليفربول .. يورجن كلوب يبدأ مهمته مع ريد بول ولكن بحذر!

الألماني يتجهز لأول مهمة في السادس من يناير الجاري..

يستعد المدرب الألماني يورجن كلوب لبدء مهمته كرئيس كرة القدم في شركة ريد بول رسميًا في يناير الجاري، إذ سيقوم بعدة رحلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الألماني كان قد رحل عن تدريب ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، ليقرر بعدها الابتعاد عن مجال التدريب بشكل مؤقت، ليتولى مهمة إدارة أندية ريد بول (تطوير طرق التدريب واللعب واستكشاف المواهب الشابة)، التي تضم لايبزيج، ريد بول سالزبورج، نيويورك ريد بولز، ليدز يونايتد وغيرها.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن كلوب سيبدأ مهمته في السادس من يناير الجاري بسالزبورج النمساوي؛ لحضور ما يسمى بـ"التدريب على الانضمام"، ثم يتوجه بعدها إلى مقر ريد بول في ميونخ.

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وفي 12 من الشهر ذاته، سيحضر الرئيس أول مواجهة لريد بول في الدوري الألماني أمام فيردر بريمن، على أن يختتم يناير بالوجود في ساوباولو ونادي ريد بول البرازيلي براجانتينو، ومنهم إلى نيويورك ريد بول الأمريكي.

أما في فبراير، فستكون الياباني وجهة مدرب ليفربول السابق، حيث زيارة طوكيو وأوميا أرديجا الذي صعد مؤخرًا إلى دوري الدرجة الثانية، بجانب زيارة باريس إف سي، حيث تمتلك ريد بول حصة قليلة به.

فيما أشارت "بيلد" إلى أن كلوب يرفض التوجه لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ الذي ترعاه ريد بول بشكل أساسي بجانب امتلاكها حصة به، على إثر علاقته السابقة مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب أن يكون له مكتبًا مخصصًا في أندية الشركة، إنما سيقوم عمله على السفر والتنقل بين الأندية أو العمل عن بعد.