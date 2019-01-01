ليفربول يقترب من إتمام أول صفقاته الشتوية

صفقة مميزة إن تمت..

أصبح ليفربول على مقربة من إتمام صفقته الأولى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ كشفت تقارير أنه في محادثات متقدمة مع ريان فريزر، لاعب بورنموث، لينضم إلى ملعب الأنفيلد في شهر يناير.

ريان فريزر هو واحد من أبرز لاعبي بورنموث، والذي يلعب كجناح ويمكن استخدامه في أكثر من مركز آخر، وقد جذب الانتباه إليه في الموسم الماضي وكان قريبًا من الرحيل في الصيف ولكنه بقيّ بالنهاية.

هذه الصفقة تأتي بُناءً على رغبة المدرب يورجن كلوب، والذي يسعى إلى زيادة الدعم في مراكز الهجوم وعدم اقتصار الحلول عنده على الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو، وبديلهم الوحيد ديفوك أوريجي.

بالتالي، فإن صفقة الاسكتلندي تمثل أهمية قصوى بالنسبة للمدرب الألماني، والذي بحسب التقارير، كان يُريد أن يتمم هذه الصفقة في الأساس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه فضل التريث واكتفى بدعم حراسة المرمى بالإسباني أدان فقط.

في الوقت نفسه، فإن الصفقة الآن لن تكون مكلفة على خزائن الريدز، فسيكون مبلغ من 10 لـ 15 مليون جنيه استرليني كافيًا لإتمام الصفقة مع إدارة بورنموث التي ستسعد بالاستفادة المادية من اللاعب الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

بورنموث أيضًا سيسعى إلى استغلال الصفقة من أجل إقناع ليفربول بترك المُعار لهم، هاري ويلسون، بصورة دائمة داخل ملعب فيتاليتي ستاديوم، وهو الأمر الذي قد يلقى قبول إدارة الريدز.

ويلسون كان قد برز في الموسم الماضي خلال إعارته إلى ديربي كاونتي، ولكن كلوب، وبعد فترة الإعداد، فضّل أن يُرسله مجددًا في إعارة وكان بورنموث هو المتحصل على خدماته ليحرز لهم حتى الآن أربعة أهداف ويصنع اثنين خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين، ليستر سيتي وتشيلسي، وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي والذي تلقى هزيمة قاسية في الأنفيلد بثلاثية لهدف مساء الأحد الماضي.