ليفربول يعلن وصوله للميزانية الأعلى في تاريخه لضم لاعبين جدد

أرباح قياسية ومبالغ ضخمة تم إنفاقها بالنادي الإنجليزي على مدار السنة المالية الماضية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن قيمة الأموال التي أنفقها النادي للسنة المالية له حتى شهر مايو 2018.

الريدز كشفوا عبر موقعهم الرسمي عن ارتفاع بميزانية النادي بقيمة الأصول والمبيعات من 90 مليون جنيه استرليني إلى 455 مليون.

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وأوضح البيان أن النادي أنفق على صفقاته الجديدة حوالي 190 مليون جنيه استرليني تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ومع خصم قيمة المصروفات التي أنفقها ليفربول، تصل الأرباح إلى 125 مليون جنيه استرليني قبل الضرائب.

الارتفاع جاء من صفقة بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة بـ137 مليون، بالإضافة لوصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي خسره من ريال مدريد.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وتعاقد الريدز مع العديد من اللاعبين بمبالغ عالية كان أبرزهم على الإطلاق الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون بـ75 مليون جنيه استرليني.

المدفوعات شملت أيضاً قيمة التعاقد مع محمد صلاح، أندي روبرتسون، أليكس أوكسليد تشامبرلين ودومينيك سولانكي.

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واستمر إنفاق النادي الإنجليزي الصيف الماضي بضم نابي كيتا، أليسون بيكر، فابينيو وشيردان شاكيري، قبل بيع سولانكي إلى بورنموث في يناير الماضي.

ويمتلك ليفربول فرصة جيدة لاستمرار الأرباح في الارتفاع هذا الموسم، لمنافسته على لقب البريميرليج وتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي، بالإضافة للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للعب أمام بايرن ميونيخ.