ليفربول يعلن التعاقد مع مدافع زفوله

أولى صفقات الريدز الصيفية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ليفربول التعاقد رسمياً مع سيب فان دي بيرج، مدافع زفوله الهولندي، في أولى الصفقات الصيفية لبطل أوروبا.

اللاعب الهولندي الشاب حظى باهتمام ومتابعة عديد الفرق في الشهور الماضية بحسب التقارير، وعلى رأسها أياكس وبايرن ميونخ.

وتحدث اللاعب مع الموقع الرسمي لليفربول قائلاً: "شعور رائع، بالنسبة لي حلم تحول لحقيقة، أنا في أكبر أندية العالم".

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وأكمل: "رأيت تطور لاعبي الأكاديمية هنا للفريق الأول، هذا المكان الأنسب لي للتطور، وخصوصاً مع شخص رائع مثل المدرب".

وعلم جول أن تكلفة الصفقة 3.5 مليون يورو، وهناك بنود بزيادة المبلغ إلى قرابة خمسة ملايين على أساس عدد المشاركات مع الفريق الأول.

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ويلعب دي بيرج مع زفوله منذ مارس 2018، وشارك مع الفريق في 22 مباراة بكل المسابقات.