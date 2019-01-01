كيتا: صلاح هو أخي الأكبر في ليفربول

نابي كيتا يتحدث عن زميله في ليفربول محمد صلاح

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نابي كيتا نجم نادي ليفربول إنه يستمتع بدور الأخ الأصغر للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز.

وكان صلاح وكيتا قد انضما إلى منتخبي بلديهما مصر وغينيا من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبالحديث عن صلاح، قال كيتا إنه سعيد باللعب في فريق واحد مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يتعلم منه كثيرًا ويستمتع بصداقته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "بالنسبة لي أشعر أنني أخ أصغر له وأستمتع بذلك، أتمنى أن نستمر في ليفربول لفترة طويلة وأن نحقق المزيد من الإنجازات"

وتابع: "منتخب مصر قوي على المستوى الأفريقي وبالطبع هو مرشح للبطولة بوجود محمد صلاح، ونحن سنحاول تقديم كل ما نملك"

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يذكر أن ليفربول كان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، كما حل وصيفًا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.