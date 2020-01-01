ليفربول يسعى لتأمين ثنائي الوسط برواتب جديدة

تقارير صحفية إنجليزي تؤكد سعي ليفربول لحسم تجديد ثنائي وسط الملعب جورجينيو فينالدوم وفابينيو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي ليفربول في تجديد عقد لاعب وسط ملعبه فابينيو خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان"، والتي أكدت أن إدارة النادي سعيدة بما يقدمه اللاعب البرازيلي رفقة الفريق.

ويملك فابينيو في الوقت الحالي عقدًا حتى صيف عام 2023، وتسعى إدارة ليفربول لمنحه عقدًا جديدًا لا ينتهي قبل صيف 2025 أو 2026.

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ويحصل اللاعب في الوقت الحالي على 122 ألف يورو في الأسبوع رفقة فريقه الإنجليزي، لكن إدارة ليفربول ستمنحه راتبًا جديدًا في العقد الجديد.

وتسعى إدارة النادي في الوقت نفسه لتجديد عقد لاعبهم الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي أصبح من القطع الهامة ليورجن كلوب في تشكيل الفريق.

وكان نادي برشلونة قد سعى للحصول على خدمات اللاعب في الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لأي اتفاقات مع ليفربول وفشلت الصفقة.

جدير بالذكر أن عقد فينالدوم رفقة فريق ليفربول لا ينتهي سوى بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.