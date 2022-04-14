ليفربول يستغني عن "لن تسير وحدك" من أجل نشيد مونشنجلادباخ

بين شوطي مباراة ليفربول وبنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 الذي أهل الريدز إلى نصف نهائي المسابقة، حدث شيء غريب من نوعه حيث تم تشغيل نشيد آخر غير "لن تسير وحدك أبدًا" في ملعب أنفيلد رود.

كان هذا هو نشيد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في سلوك أثار الاستغراب، فما قصة هذا النشيد ولماذا تم تشغيله في أنفيلد رود؟.

سر النشيد

نشيد بوروسيا مونشنجلادباخ "إلف فوم نيديراين" يعبر عن علاقة عميقة بين النادي الألماني وليفربول، بدأت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

كان هذا في عام 1989 حينما توفي 96 من مشجعي ليفربول في كارثة "هيلسبورو" وحينها جمع بوروسيا مونشنجلادباخ لزوجات من توفوا من بين مشجعي ليفربول، وسافروا إلى الميرسيسايد في عام 1991 وسلموا ما يوازي 16 ألف مارك ألماني إلى مشجعي ليفربول.

علاقة فريدة

لم ينس مشجعو الريدز أبدًا هذه اللفتة العظيمة للنادي الألماني وجماهيره، وعن هذا كتب الصحفي جراهام آج: "هذه صداقة فريدة في كرة القدم العالمية يجب أن يفخر بها كل مشجع ومسئول في الناديين".

ومنذ ذلك التوقيت، يتم عقد لقاءات منظمة بين مشجعي الناديين، واللفتة الأخيرة بتشغيل نشيد بوروسيا مونشنجلادباخ ليست سوى مظهر من مظاهر تلك العلاقة الفريدة.

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