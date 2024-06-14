ليفربول يرد .. حقيقة انتقال فيرجيل فان دايك إلى النصر بعد "الاجتماع السري"

هل سيتعاقد نادي النصر مع فان دايك؟

رد العملاق الإنجليزي ليفربول، على عرض نادي النصر السعودي؛ للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال صيف العام الحالي.

يوم أمس الخميس.. خرج خبر كـ"القنبلة"، يزعم باقتراب فان دايك من الانتقال إلى النصر؛ بعد اجتماع الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنادي السعودي، مع وكيل أعمال اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، مساء اليوم الجمعة، لا توجد نية لدى العملاق الإنجليزي، للتخلي عن مدافعه الهولندي، خلال صيف العام الحالي، إلى النصر أو أي فريقٍ آخر.

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي نادي ليفربول، أكدوا بقاء فيرجيل فان دايك، مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وشددت الصحيفة، على أن إدارة ليفربول تعمل في الوقت الحالي، على تسريع مفاوضات تجديد عقود فان دايك، والنجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وزميليهما الظهير الإنجليزي أليكساندر أرنولد.