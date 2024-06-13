"انتظروا يوم السبت!" .. اجتماع سري يقرب النصر من التوقيع مع نجم ليفربول

صفقة تاريخية إذا تمت..

يبدو أن نادي النصر السعودي، عمل بشكلٍ سري، خلال الأيام القليلة الماضية؛ من أجل حسم صفقة عالمية ضخمة، في صيف العام الحالي.

النصر تعرض لعديد النكسات، في الموسم الرياضي الماضي؛ وهو ما يحاول النادي تداركه الآن، تحت قيادة مديره الرياضي الجديد الأسطورة الإسبانية فيرناندو هييرو، استعدادًا لمنافسات 2024-2025.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اجتماع سري بين هييرو ووكيل أعمال النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت عن أن المدير الرياضي لنادي النصر، يريد حسم صفقة فان دايك، في أسرع وقتٍ ممكن؛ حيث قام بتقديم مجموعة من الإغراءات، إلى وكيل أعمال اللاعب.

وأوضحت أن هييرو، وعد وكيل أعمال فيرجيل فان دايك؛ بأن نادي النصر، سيجعل موكله "أغلى مدافع في العالم"، إذا انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم.

هذا الخبر؛ يأتي بالتزامن مع التأكيدات على توصل مدافع ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز، إلى اتفاق مع نادي الاتحاد السعودي؛ حيث قد يكون النصر هو الذي انسحب من الصفقة، لتركيزه على ضم فان دايك.

أيضًا.. فجّر الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب جدًا من نادي النصر، مفاجأة كبرى لجماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

العنزي شدد على أن نادي النصر، قد يحسم أولى صفقاته الصيفية، يوم السبت القادم؛ حيث جاء ذلك بالتزامن مع تسريبات الاجتماع السري بين هييرو ووكيل أعمال المدافع الهولندي الكبير.

جدير بالذكر أن فان دايك البالغ من العمر 32 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، يلعب في صفوف ليفربول، منذ الانضمام إليه في يناير 2018، قادمًا من ساوثهامبون الإنجليزي، ويرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2025.