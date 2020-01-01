ليفربول يخطط لخطف مبابي من ريال مدريد

قنبلة الميركاتو.. مبابي إلى ليفربول؟

أكدت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن ليفربول يخطط في الوقت الحالي لتقديم 220 مليون يورو من أجل التعاقد مع كيليان مبابي وخطفه من ريال مدريد.

وكان مبابي قد رشح لمغادرة باريس سان جيرمان، قبل أن يعلن نادي العاصمة الفرنسية تمسكه بمهاجمه الشاب حتى نهاية عقده، حتى وإن كلفهم ذلك رحيله مجانًا.

ولكن في الوقت الذي تواصلت فيه اهتمامات ريال مدريد بضمه، ظهر ليفربول كأبرز المنافسين بصورة مفاجئة بعدما فشل في ضم تيمو فيرنر.

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ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن ليفربول يخطط لأن يكون كيليان مبابي هو قنبلة سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز المنتظر.

وحسب الصحيفة فإن ليفربول ليس متأكدًا من استمرار ساديو ماني مع الفريق حتى نهاية عقده في 2023، مما يعزز احتمالية انتقال اللاعب خلال السنوات الماضية إلى نادٍ آخر.

ولذلك، يريد ليفربول ألا يخسر نجمه السنغالي دون تعويض، وفي الوقت الذي يبحث فيه عن مهاجم هداف وجناح في الوقت ذاته لا يوجد خيار أفضل من مبابي.

وسيراقب ليفربول موقف ريال مدريد من المهاجم الدولي الفرنسي من أجل معرفة ما يخطط له الفريق الملكي والتفاوض على هذا الأساس.

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يذكر أن كيليان مبابي يمتلك عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى صيف العام 2022، مما سيجعل الضغط على إدارة نادي العاصمة الفرنسية منطقيًا خلال العامين المقبلين.