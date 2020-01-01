ليفربول وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

وولفرهامبتون 0 × 0 ليفربول

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5’ محاولة التوغل من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكنه أكتسب خطأ من مكان خطير بعد تدخل قوي من كونور كوادي

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جواو موتينيو لداخل المنطقة لكنها مرت من أمام الجميع بغرابة ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

3’ خطأ لصالح وولفرهامبتون من الجهة اليسري بعد تدخل من ارنولد على جوني كاسترو

2’ تمريرات بين اقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Underway in front of an electric Molineux! Come on ! #WOLLIV pic.twitter.com/hHkhTcF3m8 — Wolves (@Wolves) January 23, 2020

البدلاء / آشلي سيل / ويلي بولي / مورجان جيبس وايت / ريان جايلز / ماكس كيلمان / جون رودي / ديوجو جوتا

وولفرهامبتون: يبدأ المدرب نينو سانتو بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من روي باتريسيو / روماين سايس / كونور كوادي / لياندر ديندونكير / جوني / روبين نيفيش / جواو موتينيو / مات دوهرتي / آداما تراوري / راؤول خيمينيز / بيدرو نيتو

البدلاء / جويل ماتيب / كورتيس جونز / تي مينامينو / ديفوك أوريجي / أدريان / فابينيو / نيكو ويليامس

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @Wolves tonight 👊 — FC (@LFC) January 23, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / أندرو روبرتسون / فيرجيل فان دايك / جو جوميز / ترينت أليكساندر ارنولد / جورجينيو فينالدوم / جوردان هندرسون / أليكس أوكسليد تشامبرلين / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح

تشكيل الفريقين:

يحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0، أما آخر مباريات الوولفيز فى الدورى كانت أمام ساوثامبتون وانتهت بفوزه بنتيجة 2-3.

يتربع الريدز على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب، وتألق بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأسعد مشجعيه حيث لعب 22 مباراة حتى الآن فى البريميرليج، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم فى أى مباراة حتى الآن، ولذلك يعد هذا الموسم استثنائي بالنسبة له، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام مانشستر يونايتد وتمكن من الفوز بنتيجة 0-2.