ليفربول ومانشستر يونايتد يتعرفان على منافسيهما في الدور الثالث لكأس كاراباو

مواجهات سهلة لقطبي إنجلترا في الدور الثالث لكأس كاراباو

تعرف كل من مانشستر يونايتد وليفربول على خصوم الجولة الثالثة من كأس كاراباو، وذلك بعدما أجريت منافسات الدور الثاني من المسابقة اليوم.

وتوج مانشستر سيتي بلقب البطولة في النسختين الماضيتين، لذلك يسعى ليفربول لافتكاك هذا اللقب الذي لم يتوج به مع يورجن كلوب.

وسيواجه ليفربول لينكولن سيتي في مواجهة الدور الثالث ، بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق لوتون تاون في مواجهة خارج قواعدهما.

المزيد من الفرق

أما بالنسبة لأستون فيلا الذي يضم محمود حسن تريزيجيه ومواطنه المصري الآخر أحمد المحمدي فتأهل للدور الثالث بدوره بعدما فاز في مواجهة اليوم على بيرتون ألبيون بثلاثة أهداف لهدف، ولكن بغياب الثنائي المصري.

وضرب ضمن لينكولن موعدًا مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ساحق بخمسة أهداف نظيفة خارج ملعبه على برادفورد سيتي اليوم الثلاثاء.

ولم يواجه مانشستر يونايتد خصمه لوتون تاون منذ 28 عامًا، حيث تعادلا بهدف لمثله في أبريل 1992 في المواجهة الأخيرة بينهما.

بينهم مصري وسعودي وإماراتي .. أكثر ملاك أندية الدوري الإنجليزي إنفاقًا وربحًا من أنديتهم

يذكر أن ليفربول قد ودع كأس كاراباو مبكرًا العام الماضي بعد الخسارة بفريق الشباب أمام أستون فيلا بخماسية نظيفة في الوقت الذي سافر فيه الفريق الأول إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.